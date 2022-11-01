العالم اليوم - غوتيريس: العالم يواجه أزمة كبيرة بسبب الانقسامات

انتم الان تتابعون خبر غوتيريس: العالم يواجه أزمة كبيرة بسبب الانقسامات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 09:22 مساءً - أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال كلمته في القمة العربية الـ31 بالجزائر:

العالم يواجه أزمة كبيرة بسبب الانقسامات.

الأمم المتحدة تدعم مسار السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني.

ندعو لإعادة اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا لتجنب أزمة غذاء في عدد من دول العالم.

قمة المناخ ستمثل فرصة للتوافق على خفض الابنعاثات الحرارية والتزام الدول بما تعهدت به. رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي: نؤكد على دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة.

نعول كثيرا على القمة العربية الإفريقية التي تعقد العام المقبل.

نواجه أزمة صحة وغذاء.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر غوتيريس: العالم يواجه أزمة كبيرة بسبب الانقسامات .. في رعاية الله وحفظة