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العالم اليوم - غوتيريس: العالم يواجه أزمة كبيرة بسبب الانقسامات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 09:22 مساءً - أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال كلمته في القمة العربية الـ31 بالجزائر:

  • العالم يواجه أزمة كبيرة بسبب الانقسامات.
  • الأمم المتحدة تدعم مسار السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني.
  • ندعو لإعادة اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا لتجنب أزمة غذاء في عدد من دول العالم.
  • قمة المناخ ستمثل فرصة للتوافق على خفض الابنعاثات الحرارية والتزام الدول بما تعهدت به.

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي:

  • نؤكد على دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة.
  • نعول كثيرا على القمة العربية الإفريقية التي تعقد العام المقبل.
  • نواجه أزمة صحة وغذاء.

 

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر غوتيريس: العالم يواجه أزمة كبيرة بسبب الانقسامات .. في رعاية الله وحفظة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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