العالم اليوم - غوتيريس: العالم يواجه أزمة كبيرة بسبب الانقسامات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 09:22 مساءً - أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال كلمته في القمة العربية الـ31 بالجزائر:
- العالم يواجه أزمة كبيرة بسبب الانقسامات.
- الأمم المتحدة تدعم مسار السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني.
- ندعو لإعادة اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا لتجنب أزمة غذاء في عدد من دول العالم.
- قمة المناخ ستمثل فرصة للتوافق على خفض الابنعاثات الحرارية والتزام الدول بما تعهدت به.
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي:
- نؤكد على دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة.
- نعول كثيرا على القمة العربية الإفريقية التي تعقد العام المقبل.
- نواجه أزمة صحة وغذاء.
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