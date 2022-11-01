العالم اليوم - أرباح "إي آند" الإماراتية ترتفع 2 بالمئة في الربع الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 09:22 مساءً - ارتفعت أرباح شركة مجموعة الإمارات للاتصالات "إي آند" الصافية في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 2.5 مليار درهم (680 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان إلى سوق أبوظبي المالي، الثلاثاء، إن إيراداتها في الربع الثالث من العام الجاري بلغت 13 مليار درهم (3.54 مليار دولار)، لترتفع بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي بأسعار صرف العملات الثابتة.

وأوضحت الشركة أن عدد المشتركين الإجمالي بلغ 162 مليون شخص، بزيادة 4 بالمئة عن العام الماضي.

وفي فترة 9 أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت أرباح الشركة الصافية 7.35 مليار درهم (2 مليار دولار) بارتفاع نسبته 2 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغت إيرادات الشركة في 9 أشهر 39.3 مليار درهم (10.7 مليار دولار) لترتفع بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي بأسعار صرف العملات الثابتة.

وكانت شركة "إي آند" قد حققت أرباحًا صافية في الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 2.4 مليار درهم (653.4 مليون دولار).