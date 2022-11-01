جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أضاف سعيد فى كلمته بافتتاح القمة العربية فى دورتها الـ31 بالجزائر، أن القمة العربية فى الجزائر بدورتها الحالية، تعقد فى ظرف استثنائى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الرئيس التونسى: نعيش حربا ضد من يريدون هدم الدول العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.