مسئول أممى يدعو إلى وقف التصعيد ومنع تدهور الأوضاع الأمنية فى الكونغو

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حث المسؤول الأممى جميع الأطراف على حماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، بما فى ذلك عن طريق السماح بوصول المساعدات الإنسانية – وتسهيل وصولها - دون قيود إلى جميع المحتاجين، والخروج الآمن للمدنيين من المناطق المتضررة من الأعمال العدائية.
كما أعربت المفوضية عن قلقها إزاء عودة ظهور خطاب الكراهية الذى يستهدف الأشخاص على أساس عرقهم فضلا عن زيادة المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة والخطاب السلبى ضد بعثة تحقيق الاستقرار فى جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو).
ودعا المفوض السامى السلطات فى الكونغو إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدى لخطاب الكراهية بصرف النظر عمّن يتم توجيهه إليه، وحماية الصحفيين وغيرهم من العاملين فى مجال الإعلام الذين أفاد بعضهم بتعرضهم للتهديد والمضايقة منذ بدء الجولة الجديدة من الأعمال العدائية، فى محاولة للتأثير على تقاريرهم.
يُشار إلى أنه قُتل أكثر من 12 مدنيا، وأصيب 40 شخصا على الأقل بجراح، ونزح أكثر من 90 ألف شخص فى أيام من القتال المتجدد بين القوات المسلحة الكونغولية وجماعة إم 23 المسلحة.
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