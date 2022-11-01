مراسل «القاهرة الإخبارية»: الجزائر تبذل جهودا للتحلل من المناهج الفرنسية

جدة - نرمين السيد - قال أحمد أبو زيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية إلى الجزائر، إن القمم العربية السابقة بداية من القمة العربية عام 2007، كانت تشير إلى الهوية العربية من منظور اللغة، وأشكال الدعم الذى كان يقدم لعدد من الدول العربية وترسيخ الثقافة العربية، وتقديم الدعم عبر المنظمة العربية للثقافة والعلوم لعدد من الدول العربية كالصومال وجزر القمر؛ التى كانت تحتاج إلى برامج دعم تخص الدول العربية باعتبارها الركيزة التى تقوم عليها هذه الهوية، موضحا أن كل الشعوب تقوم أول ما تقوم على اللغة.





وأضاف خلال برنامج "مطروح للنقاش" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحويزى، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن اللغة العربية هى الوحيدة التى ينظر إليها محبوها على أنها ولدت وقد بلغت حد الكمال أو المستوى الأرقى، وهى لم تمر بفترة الطفولة ولا الشيخوخة أو الهرم، وهى حية وتستطيع أن تكون عصرية فى كل الظروف. وتابع أن الجزائر كدولة مستضيفة كان لها جهد منظم للتحلل ولو قليلا من المناهج الفرنسية، والأمر كان مرتبطا بجدل أعمق من أن يساق فى فكرة واحدة، وتنطوى فى الأساس على الحفاظ على الهوية ومحاولة لملمة شتات الماضى وهى دول عربية لها ترفع رأسها مباهية بتراثها الذى قدمته للبشرية. واستطرد أنه لا يجب أن تنظر الدول العربية نظرة فيها قدر من الخوف أو الجبن أو الإحساس بأن هناك نقص ما يعترى هذه الثقافة التى قدمت معينا حضاريا للإنسانية بأثرها، وعليها أن تفتش فى تاريخيها الذى يمكن أن يقف عنده فى هذا الحاضر.

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