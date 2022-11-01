جدة - نرمين السيد - وتوافد عدد من القادة العرب ورؤساء وفود للمشاركة فى الدورة العادية الـ31 للقمة العربية المقرر عقدها يومى الثلاثاء، والأربعاء، تحت شعار "لم الشمل". يذكر أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة كان قد سبق باجتماع تحضيرى على مستوى وزراء الخارجية العرب أمس وأول أمس، أفضى إلى "نتائج توافقية" من شأنها تسهيل عمل القادة بحسب ما صرح به وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. انطلاق فعاليات القمة العربية 31 بالجزائر (بث مباشر) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.