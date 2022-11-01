العالم اليوم - فرنسا تشهد "أكتوبر الأكثر حرًا" على الإطلاق

انتم الان تتابعون خبر فرنسا تشهد "أكتوبر الأكثر حرًا" على الإطلاق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 07:23 مساءً - قالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" في بيان، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يصبح أكتوبر 2022 هو "أكثر شهر أكتوبر" ارتفاعا في درجات الحرارة منذ بدء تسجيل بيانات الطقس في عام 1945.

ومع اقتراب متوسط درجات الحرارة من 17 درجة مئوية أو أعلى منها قليلا، بزيادة 3 أو 4 درجات على المستويات العادية، كان شهر أكتوبر الماضي أكثر ارتفاعا في درجات الحرارة من المتوسط المسجل في أكتوبر عام 2001 عندما بلغ متوسط درجات الحرارة 16.33 درجة.

وشهد النصف الثاني من الشهر ارتفاعا في درجات الحرارة لفترة طويلة وصعبة بشكل غير عادي، حيث ارتفعت درجات الحرارة في مدينة بوردو بجنوب غرب فرنسا إلى 30 درجة مئوية في 16 أكتوبر.

وقالت ميتيو فرانس إن فترات الحرارة غير المعتادة في أواخر أو أوائل العام ستصبح أكثر تكرارا بسبب تغير المناخ.

ومددت المنتجعات الشاطئية في أنحاء أوروبا الموسم، في الوقت الذي جعل فيه الدفء غير المعتاد السائحين يستمرون في التوافد على الشواطئ.