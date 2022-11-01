محلل سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: استقالة الحكومة اللبنانية تزيد الانقسام

جدة - نرمين السيد - قال أمين قمورية الكاتب والمحلل السياسى اللبنانى، إن قبول الرئيس اللبنانى ميشيل عون، استقالة الحكومة سيزيد النقاش حدة بالبلاد لتضاف الأزمة الدستورية إلى جملة الأزمات الأخرى، مضيفًا أن النقاش سيشتد حول هذه المسألة؛ ما ينتج عنه انقسام كبير بين المؤيدين والذين يعتبرون أن ما قام رئيس الجمهورية خطأ لا يمكن حسابه، مشيرًا إلى أن الفصل بهذه الأزمة سيكون أصعب انقسام مرت به الأزمة اللبنانية على الإطلاق.





وأضاف «قمورية» فى مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك إشكالية دستورية حول الحكومة، إضافة إلى أزمة كبيرة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى وحتى بالأمن فى لبنان، لافتًا إلى تزايد الانهيار والفساد حال تأخر تشكيل حكومة، مؤكدًا أنه إذا كان هناك وجود نية حسنة لدى الجميع، كان من الممكن انعقاد المجلس منذ أمس فى جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتى كانت ستجنب البلاد متاهات سياسية لا نهاية لها. وأوضح المحلل السياسى اللبنانى، أن الأوضاع السياسية بلبنان ستنعكس على الحالة المعيشية للمواطنين، كما أنها ستزيد من مشاعر اليأس والإحباط لدى غالبية الشعب اللبنانى، مشيرًا إلى أن الرئيس نجيب ميقاتى يدير ظهره للأزمة، ويصفها بأنها مجرد إعلان وليست قرار، لافتًا إلى تبنى العديد من اللبنانيين لوجهة نظره.

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