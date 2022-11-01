الجزائر.. شبح التضخم يلقى بظلاله على جدول أعمال القمة العربية الـ31

ووفقًا لتقرير بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، فقد فرضت الأزمة الأوكرانية بتداعيات غير مسبوقة على المنطقة، من حيث ارتفاعات قياسية فى أسعار النفط، وتعطل سلاسل الإمدادات، وما صحبها من ارتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع والخدمات حول العالم.
وبحسب التقرير، يعتمد قرابة 50 بلدًا على أوكرانيا وروسيا فى الحصول على 30% على الأقل من وارداتها من القمح، بينها 6 دول عربية، هى: "مصر، وليبيا، وجيبوتى، واليمن، ولبنان، وتونس"، من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".
وزادت الأزمة الأوكرانية الوضع قتامة فى بعض البلدان العربية، والتى تشهد حروبًا أو عدم استقرار داخلى أو مطامع خارجية، ليصعد التضخم بها إلى مستويات قياسية.
وأكد تقرير "القاهرة الإخبارية"، أن دول الخليج النفطية لم تكن بمنأى عن التضخم العالمى، فرغم الإيرادات النفطية إلا أن القفزات الحادة فى أسعار السلع والشحن حول العالم ألقت بظلال سلبية على الأسواق لديها، إلا أن نسب التضخم فى دول الخليج لاتزال منخفضة نسبيًا، وذلك مقارنة بمناطق أخرى على مستوى العالم.
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