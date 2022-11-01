الكرملين: سنرد على مشاركة بريطانيا فى هجمات البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أنه لا يمكن التغاضى عن مشاركة بريطانيا فى الهجمات على أسطول البحر الأسود الروسى وأنابيب "السيل الشمالى".





وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "لا يمكن ترك مشاركة بريطانيا فى الهجمات على أسطول البحر الأسود لروسيا و(نورد ستريم) دون رد، ونحن سنفكر فى الخطوات التالية".

وأضاف بيسكوف: "أن أجهزة الأمن الروسية لديها معلومات تشير إلى أن قيادة وتنسيق الهجوم على خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم مؤخرا تم تنفيذه من قبل مستشارين عسكريين بريطانيين"، لافتا إلى أن لدى هذه الأجهزة أدلة على تورط بريطانيا فى هذه العملية التخريبية الإرهابية.

وتابع بيسكوف، أن موسكو لم تقرر بعد إذا يستحق الأمر صيانة أنابيب "السيل الشمالى" المتضررة من التفجيرات أم لا، مشددا على أن المعلومات المتعلقة بمشاركة متخصصين بريطانيين فى الهجمات على "السيل الشمالى 1 و2" ينبغى تحليلها بعناية شديدة من قبل الجميع.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستتقدم بطلب إلى مجلس الأمن الدولى بشأن الهجوم على سيفاستوبول، أشار بيسكوف إلى أنه من الضرورى جمع البيانات لهذا الغرض.