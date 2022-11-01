أبو الغيط لميقاتى: الجامعة العربية تدعم لبنان والتعجيل بانتخاب الرئيس ضرورى

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء دعم الجامعة العربية الكامل للدولة اللبنانية من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، مشددا على أهمية اضطلاع الحكومة الحالية بالإصلاحات الضرورية المطلوبة، وفى ذات الوقت اضطلاع السياسيين اللبنانيين بمسؤوليتهم، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات أخرى وصولا لتوافقات تفضى إلى إنهاء الانسداد السياسى والحيلولة دون الدخول فى فراغ رئاسى لا تتحمله البلاد.





جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط فى الجزائر التى تحتضن القمة العربية، بنجيب ميقاتى رئيس الحكومة اللبنانية. وأوضح المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدى، أن اللقاء تناول مجمل الوضع اللبنانى، بما فى ذلك التطورات السياسية الأخيرة التى شهدتها الساحة اللبنانية قبيل الدخول فى فترة الشغور الرئاسى، حيث اعتبر أبو الغيط أن استمرار الشغور الرئاسى لفترة قد يطول أمدها، سيكون له تبعات سلبية على لبنان فى ظل التحديات الراهنة التى تواجهه. من جانبه أعرب نجيب ميقاتى عن تقديره للدور الذى تقوم به الجامعة العربية من أجل مواكبة لبنان فى مختلف المحطات والتحديات التى تواجهه، وتطلعه لمواصلة هذا الدور بنشاط وفعالية فى سبيل حشد الدعم العربى للبنان ومساعدة شعبه على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة التى يمر بها.

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