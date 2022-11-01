الجزائر.. القمة العربية فى ذكرى التحرير تحيى آمال التضامن العربى

جدة - نرمين السيد - حادثة «المروحة الداى»

ووفقًا لتقرير بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، فقد بدأ ذلك الاستعمار بعدما استعملت فرنسا حادثة أطلق عليها "المروحة الداى"، فى الثلاثين من أبريل عام 1827، لتكون سببًا لاحتلال الجزائر بعد حصار دامٍ استمر 3 سنوات وقدمت فيه الجزائر مليونا ونصف مليون شهيد، لتحرير أرضها وشعبها.

7 سنوات من الثورة الكبرى

وبحسب التقرير، فقد ظلت الثورة الجزائرية الكبرى طيلة 7 سنوات متتالية ومتتابعة، حتى حصلت وانتزعت استقلالها التام من الاحتلال الفرنسى.

وأضاف تقرير "القاهرة الإخبارية": "لقد بدأ إندلاع الثورة فى الأول من نوفمبر عام 1954، حتى عام 1962، وهو اليوم الذى اعتبرته الجزائر اليوم الوطنى لها".

التضامن العربى

وتابع التقرير: "يتوافق هذا اليوم وهذه الذكرى يتزامن مع اليوم الأول من عقد القمة العربية فى دورتها الحادية والثلاثين، والذى يتمناه المواطن العربى من خلال القمة أن يكون يومًا من أجل لم الشمل والتكاتف والتضامن العربى، فى مواجهة التحديات والصعوبات والمخاطر التى تواجه الأمة العربية".