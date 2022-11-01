العالم اليوم - أرباح "دو" ترتفع إلى نحو 87 مليون دولار خلال الربع الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 05:26 مساءً - ارتفعت أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 12.7 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 319 مليون درهم (86.8 مليون دولار).

وسجلت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 10.5 بالمئة، لتصل إلى 3.17 مليار درهم (863 مليون دولار) وذلك نتيجة استمرار الطلب على خدمات النطاق العريض وخدمات الهاتف المتحرك والتطوير المستمر في خدمات الشركة.

وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18.5 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.3 مليار درهم (354.7 مليون دولار)، حيث أدى الارتفاع في إيرادات الخدمات وربحيتها العالية إلى تحسن هامش الربح الإجمالي ليصل إلى 65.2 بالمئة، مقارنة بنحو 62.2 بالمئة في الربع الثالث من العام 2021.

وواصلت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك انتعاشها مسجلةً نمواً بنسبة 10.7 بالمئة، لتصل إلى 1,44 مليار درهم (392.8 مليون دولار)، بينما بلغت إيرادات مبيعات الأجهزة المتحركة 176 مليون درهم (47.9 مليون دولار).

وارتفعت إيرادات خدمات الهاتف الثابت لشركة "دو" بنسبة 22.2 بالمئة، لتصل إلى 892 مليون درهم (242.8 مليون دولار) نتيجة الطلب المستمر من جانب العملاء من الأفراد.

ونمت قاعدة عملاء الهاتف المتحرك بنسبة 14.7 بالمئة لتصل إلى 7.4 مليون مشترك، إذ واصلت شريحة عملاء الدفع الآجل نموها المتواصل للربع الخامس على التوالي مع صافي مشتركين جدد بلغ 32,000 مشترك، ليصل إجمالي عدد المشتركين في هذه الشريحة إلى 1.4 مليون مشترك.

كما حافظت قاعدة مشتركي خدمات الدفع المسبق والتي تبلغ 6 ملايين مشترك على استقرارها مقارنة بالربع السابق، فيما زادت قاعدة عملاء خدمات النطاق العريض بنسبة 53.8 بالمئة لتصل إلى 510,000 مشترك، حيث واصلت استراتيجية الشركة الخاصة بخدمات النطاق العريض تحقيق أهدافها.

وتمكنت الشركة من استقطاب 37,000 مشترك جديد خلال الربع الثالث.