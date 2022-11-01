بيلاروسيا: نتجه نحو نظام عالمى متعدد الأقطاب

جدة - نرمين السيد - وأضاف جولوفتشينكو - فى جلسة لمجلس رؤساء الحكومات بمنظمة شانجهاى للتعاون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية - إن "تعزيز التعاون الأوراسى يسرع الانتقال نحو نظام عالمى متعدد الأقطاب ويلعب دورا رئيسيا فى إنشاء نظام تجارى مفتوح متعدد الأطراف".
وتابع قائلا: "وكما أشار رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو منذ وقت ليس ببعيد حان وقت آسيا ومن المهم عدم تفويته، لم يكن التوسع المستمر فى الحوار والتعاون بين الاتحادات الأوروآسيوية أكثر أهمية من أى وقت مضى فى ضوء تزايد الصراع فى العالم الغربي، تسمح هذه الأماكن الدولية للعالم أن يشعر أنه بصرف النظر عن الغرب الذى لا يزال يؤمن بتفوقه وهيمنته هناك أيضا مراكز قوة أخرى تسمع أصوات جميع الأطراف دون استثناء".
وأكد رئيس وزراء بيلاروسيا أن مراكز القوة هذه تحترم الخصائص التاريخية والثقافية والوطنية للدولة.
وأضاف أن "منظمة شنجهاى للتعاون هى التى أثرت بشكل كبير ممارسة الدبلوماسية المعاصرة والتعاون الإقليمى وكان لها تأثير إيجابى على المجتمع الدولى".
وقال رئيس وزراء بيلاروسيا "وسط الاضطرابات العالمية، تكتسب وحدة وجهات نظر المشاركين فى منظمة شنجهاى للتعاون وقدرتهم على اتخاذ قرارات مدروسة وموجهة نحو المستقبل ومنسقة أهمية خاصة بالنسبة لنا، ويستمر دور المنظمة وتعاونها مع البلدان الأخرى فى النمو".
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