الخارجية الفلسطينية: على المجتمع الدولى اتخاذ إجراءات لوقف تصعيد الاحتلال

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على المجتمع الدولى والدول الفاعلة والمؤثرة فيه وقف سياسة الكيل بمكيالين والخروج عن النمطية التقليدية فى التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف هذا التصعيد والانخراط فى عملية سياسية تفاوضية حقيقية مع الجانب الفلسطينى تفضى لإنهاء الاحتلال.





وشددت الوزارة - فى بيان صحفى - أن استمرار انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلى، وإصرار إسرائيلى رسمى على تكريس الاحتلال وتعميق فصول نظام الفصل العنصرى "الأبرتهايد" فى فلسطين المحتلة. وأضافت أنه رغم المطالبات والدعوات الدولية لدولة الاحتلال بوقف التصعيد الحاصل فى انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطينى، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تواصل ارتكاب المزيد منها، سواء عبر ممارسات جيش الاحتلال وقوانينه وأوامره العسكرية التعسفية وإجراءاته وعقوباته الجماعية، أو من خلال التصعيد الحاصل فى اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة، أو ما يتصل بالاستيلاء وتجريف وسرقة المزيد من الأرض وتخصيصها لصالح الاستيطان كما حصل فى "قريوت" جنوب نابلس، وشرق يطا. وتابعت الوزارة: "تتعدد أشكال انتهاكات وجرائم الاحتلال ومليشيات المستوطنين وتتصاعد بشكل ملحوظ لتشمل جميع مناحى حياة المواطنين الفلسطينيين، وتسيطر يوميا على المشهد فى ساحة الصراع، وإجبار المزيد من المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم كما يحصل فى مدينة القدس ومحيطها، واقتلاع وتحطيم المزيد من أشجار، واعتداءات وعربدات مليشيا المستوطنين على الطرق الرئيسة والأراضى فى عموم المناطق المصنفة "ج". وحملت الوزارة دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصعيدها الراهن للأوضاع فى ساحة الصراع، وتعتبره سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لاستكمال الضم التدريجى للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

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