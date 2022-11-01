الفراغ الرئاسى.. أزمة جديدة تواجه اللبنانيين

جدة - نرمين السيد - يخيم على الساحة اللبنانية مشهد ضبابى بعد مغادرة ميشيل عون كرسي الرئاسة، تاركًا وراءه فراغًا رئاسيًا، خلفة إخفاق البرلمان لأربع مرات في التوافق على انتخاب الرئيس الجديد للبلاد.





عهد الفراغين

ووفقًا لتقرير بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن الشغور الرئاسى ليس الأزمة الوحيدة التى يواجهها لبنان حاليًا، إذ تعانى البلاد أيضًا من شبح فراغ حكومى، فقبل مغادرته القصر الرئاسى، وقع عون على مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال بقيادة نجيب ميقاتى، ليدخل لبنان بذلك "عهد الفراغين".

وبحسب التقرير، فإن ما زاد من حدة التوتر السياسى القائم فى لبنان هو خروج ميقاتى معلنًا رفضه قبول مرسوم عون، مؤكدًا استمراره بحكومته فى تسيير الأعمال وفقًا لما ينص عليه الدستور.

أسوأ أزمة منذ الاستقلال

ووسط قلق شديد، يترقب اللبنانيون مصير دولتهم فى ظل أزمة سياسية هى الأشد منذ الاستقلال، وواقع اقتصادى بالغ الصعوبة جراء انهيار قيمة العملة الوطنية، وبلغت أصعب رابع مديونية على مستوى العالم وفقًا لتقرير البنك الدولى السنوى.

وذكر تقرير "القاهرة الإخبارية"، أن لبنان يمر بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية فى تاريخه، والتى صنفها البنك الدولى بأنها الأزمات السياسية الثلاث الأسوأ فى العالم، منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وأشار التقرير إلى أن الأزمات السياسية والاقتصادية تشابكت مع تداعيات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وقبلها وباء كورونا، لكن الأزمة الاقتصادية كان لها الواقع الأشد على اللبنانيين.

لبنان الأشد انكماشًا فى العالم

وأوضح التقرير أن إجمالى الناتج المحلى فى لبنان سجل أشد انكماشًا فى قائمة تضم 193 دولة فى 2021. كما سجل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية فى العالم فى عام 2021.

وتحت وطأة الأزمات المتلاحقة، بات نحو 82% من اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.

وبحسب تقرير البنك الدولى، فإن الشلل السياسى الذى يحول دون اتخاذ إجراءات إصلاحية، توقف لبنان عن سداد الديون الخارجية، وأغلقت البنوك أمام المواطنين فى كثير من الأحيان، وتم تشديد القيود على عمليات سحب الأموال، الأمر الذى فاقم الأزمات.

أزمة خانقة

وأضاف تقرير "القاهرة الإخبارية"، أنه فى ظل الأزمة الخانقة، شهد لبنان سلسلة اقتحامات للعديد من المصارف من قبل المودعين للمطالبة بالحصول على أموالهم، لافتة إلى أنه فى خطوة لتحريك المياه الراقدة، وقع الرئيس عون مشروع قانون السرية المصرفية، المعدل وفقًا لمتطلبات صندوق النقد الدولى، للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك قبل يوم واحد من مغادرة الرئيس اللبنانى للقصر الرئاسى.