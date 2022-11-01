العالم اليوم - شل: أزمة الطاقة زادت من الاهتمام بالهيدروجين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - قال نائب الرئيس في شركة شل للهيدروجين، بول بوجرز، لـ "اقتصاد دوت الخليج" إن الاهتمام بالهيدروجين قد تزايد بشكل كبير بسبب أزمة الطاقة، رغم شعورنا بالقلق في البداية من أن مستوى الاهتمام بالهيدروجين سينحسر نوعًا ما، خصوصا بعد أن أصبح أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف أولوية لدى صناع القرار".

وقال، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022"، إنه تم زيادة جميع أهداف الهيدروجين إن لم يتم مضاعفتها في أوروبا والولايات المتحدة.

وشدد نائب الرئيس في شركة شل للهيدروجين، بول بوجرز، على أهمية الاعتماد على الهيدروجين كمصدر للطاقة في المساعدة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الضارة، وإن كان لايزال هناك حاجة للتوسع في إنتاج الهيدروجين لخفض تكلفة الإنتاج.

"أن الهيدروجين النظيف لايزال أغلى ثمنا بالنسبة للبدائل الأخرى، وأحيانًا نسمي ذلك العلاوة الخضراء، لذلك عند كل استخدام للهيدروجين يكون التفكير عن ما هي تكلفة التحويل؟ وما الفارق بين تكلفة الهيدروجين مقارنة بالدائل الأخرى"، بحسب ما قال نائب الرئيس في شركة شل للهيدروجين، بول بوجرز.

وأشار بوجرز، إلى أن تقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير قد أوضح بإنه لا يمكن الوصول إلى انبعاثات صفرية، بدون استخدام شيء مثل الهيدروجين.