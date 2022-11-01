مصرع شخصين وإصابة آخر في تحطم مروحية بالنرويج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 02:31 مساءً - قالت السلطات النرويجية إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر تحطم مروحيتهم، اليوم الثلاثاء، بوسط النرويج.

وذكرت الشرطة النرويجية على حسابها في موقع تويتر أن ”عمليات البحث والإنقاذ بدأت” بعد تلقي إشعار صباح اليوم بشأن حادث مروحية خارج بلدة فيردال.

وأكدت الشرطة في وقت لاحق وفاة اثنين من ركاب المروحية، بينما تم نقل الشخص الثالث إلى مستشفى في مدينة تروندهايم مصابا بجروح خطيرة.

وأشارت وسائل إعلام نرويجية إلى أن الحادث وقع في حقل خارج منطقة كثيفة بالسكان في ظروف جوية صعبة نتيجة الضباب الكثيف بعد عدة محاولات فاشلة للهبوط قامت بها المروحية.

ويتعاون أخصائيو الطب الشرعي في الشرطة مع مجلس التحقيق في الحوادث الجوية النرويجي لتحديد سبب التحطم.