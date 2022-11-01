انخفاض التضخم فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وجاء تصريح ميشوستين فى اجتماع لرؤساء حكومات دول منظمة شنجهاى للتعاون اليوم الثلاثاء.

وقال ميشوستين فى الاجتماع: "يستمر الضغط المتزايد على روسيا. لقد فرض ضد بلدنا أكثر من 12000 إجراء تقييدى حتى الآن. وهذا يؤثر على المؤسسات المالية الرئيسية والتكنولوجيا والنفط والغاز والتعدين والنقل والقطاعات الاقتصادية الأخرى".

وتابع المسؤول قائلا: "لكننا تمكنا من التغلب على السيناريوهات السلبية وخلق الظروف الملائمة لاستقرار الديناميكيات الاقتصادية وتم اتخاذ تدابير لضمان استدامة المالية العامة من أجل ضمان الانتعاش التدريجى للطلب الاستهلاكى والنشاط الاستثمارى".

وفيما يتعلق بالتضخم، قال ميشوستين: "بحلول نهاية أكتوبر 2022، بلغ التضخم فى روسيا 13% مقابل حوالى 18% فى أبريل من هذا العام (2022).