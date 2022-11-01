انتهاء ولاية الرئيس اللبنانى ميشال عون رسميا

جدة - نرمين السيد - انتهت رسميا فى الثانية عشر من منتصف ليل أمس الإثنين، الموافق 31 أكتوبر، الولاية الرئاسية للرئيس اللبنانى ميشال عون، بعد 6 سنوات قضاها فى سدة الحكم شهدت خلالها البلاد العديد من التحديات المحلية والإقليمية والدولية.





وتبدأ من اليوم مرحلة شغور مقعد الرئيس الذى انتقلت صلاحياته إلى حكومة تصريف الأعمال المكونة من 24 وزيرا يترأسهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتى. يشار إلى أن عهد الرئيس السابق ميشال عون، كان قد بدأ فى 31 أكتوبر عام 2016 ليكون الرئيس الثالث عشر للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال، وذلك بعد انتخابه من قبل مجلس النواب اللبنانى بأغلبية 83 صوتا من بين 127 نائبا حضروا جلسة الاقتراع فى غياب نائب واحد وذلك بعد فراغ رئاسى دام لقرابة 889 يوما (أكثر من 29 شهرا).

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