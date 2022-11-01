جدة - نرمين السيد - وصفت روسيا ما يتردد فى وسائل إعلام غربية بشأن محاولة تجنيدها للقوات الأفغانية الخاصة السابقة بهدف القتال فى أوكرانيا بأنها "ملفقة وكاذبة"، نافية هذا الأمر جملة وتفصيلا.





وقال ممثل الرئيس الروسى الخاص بأفغانستان، مدير القسم الثانى بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف:"إنه يرفض التعليق على مثل هذه الأخبار المزيفة". وكان كابولوف قد صرح فى شهر أغسطس الماضى، بأن جزءا من القوات الأفغانية الخاصة السابقة انضمت إلى التنظيمات النازية فى أوكرانيا. وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد ذكرت فى وقت سابق، أن روسيا تحاول تجنيد قوات أفغانية خاصة سابقة كانت قد تعاونت مع الولايات المتحدة، وذلك بهدف القتال فى أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية مقابل مكافأت مالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: ما يتردد بشأن محاولة تجنيدنا للقوات الأفغانية «تلفيق وكذب» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.