مصرع شخصين فى حريق مصنع بالهند

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الشرطة قولها، إن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء هذا الحريق وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج وحالتهم مستقرة، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ ثلاثة أشخاص حتى الآن، مضيفة أن 10 سيارات إطفاء هرعت إلى مكان الحادث من أجل إخماد الحريق.

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