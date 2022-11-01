العالم اليوم - "بيتك" يتقدم بطلب الاستحواذ على "الأهلي المتحد الكويت"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 02:24 مساءً - أعلن بيت التمويل الكويتي التزامه بالتقدم إلى هيئة أسواق المال الكويتية بمستند عرض الاستحواذ الإلزامي على باقي أسهم "البنك الأهلي المتحد – الكويت"، لتوقف البورصة التداول على السهم الأخير لمدة ساعة.

وقال "بيتك"، الثلاثاء، إنه نظراً لتحقيق المجموعة مصلحة تبلغ 67.33 بالمئة من رأس المال المصدر والمدفوع للبنك الأهلي المتحد – الكويت، فإن "بيتك" سيلتزم بالتقدم إلى هيئة أسواق المال بمستند عرض الاستحواذ الإلزامي على أسهم البنك في خلال مدة 90 يوماً من تاريخ الإفصاح.

ونوه "بيتك" بأنه لا يوجد أثر في الوقت الحالي على المركز المالي للبنك.

وكانت أرباح بيت التمويل الكويتي قد ارتفعت خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 67.7 مليون دينار، أي نحو 218 مليون دولار، مقارنة مع 65.9 مليون دينار (212.2 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2021.

وعلى مستوى تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي، فقد بلغت أرباح البنك 205.7 مليون دينار (662.3 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 22.4 بالمئة عن مستواها في الفترة المماثلة من العام السابق البالغ 168 مليون دينار (540.9 مليون دولار).