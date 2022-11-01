سول: 14 ألف دولار تعويضا لذوى الضحايا الأجانب فى حادث التدافع

وقال مصدر بوزارة الخارجية الكورية، فى تصريح اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية، إن الحكومة ستقدم تعويضا قدره 20 مليون وون (14 ألفا و114 دولارا أمريكيا) ونفقات للجنازة بحد أقصى 15 مليون وون (10 آلاف و585 دولارا أمريكيا) إلى كل من الضحايا الأجانب، موضحا أن هذا القرار جاء بعد مناقشات بين الوزارات المعنية صباح اليوم، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية تتشاور مع السفارات ذات الصلة من أجل اتخاذ إجراءات لازمة بسلاسة، من خلال تخصيص موظف بالوزارة لكل ضحية.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تضع الجانب الإنسانى على رأس أولوياتها، لأن الحادث وقع فى مكان تجمع فيه عدد كبير من الأشخاص غير المحددين.
ومن المقرر أن تقدم البلاد نفقات فعلية للجنازة، وتدفع تكلفة نقل الجثمان ضمن نطاق دعم نفقات الجنازة إذا أرادت عائلات الضحايا، وسيتم تقديم رسوم الإقامة التى تصل إلى 70 ألف وون لكل أسرة من أجل إجراءات الجنازة.
وذكرت الوزارة أن 26 أجنبيا من 14 دولة، لقوا مصرعهم فى حادث التدافع، وأصيب 15 آخرون، وقد خرج 14 منهم من المستشفى، وما زال المصاب الأخير يتلقى العلاج.
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