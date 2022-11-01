عاجل- روسيا تعلن انتهاء عملية التعبئة الجزئية

جدة - نرمين السيد - وقال الكرملين، إنه تم انتهاء عملية التعبئة الجزئية، مشيرا إلى أن الأمر لا يحتاج مرسوما من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن فى سبتمبر الماضى، التعبئة العامة الجزئية للجيش الروسى لمواجهة التحديات الحالية ولحماية أرض وسيادة روسيا الكاملة.
وقال بوتين - فى خطابه للشعب الروسى - إنه وقع على قرار وزارة الدفاع بإعلان التعبئة الجزئية فى البلاد، لافتا إلى أن القرار يهدف أيضا إلى حماية المدنيين فى الأراضى المحررة.
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