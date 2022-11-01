بريطانيا: روسيا تنقل صواريخ باليستية إلى بيلاروسيا كرسالة للغرب

جدة - نرمين السيد - وأضافت وزارة الدفاع البريطانية - فى بيان حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن موسكو لديها مخزون محدود للغاية من صواريخ "إيه إس-24 كيلجوى"، مشيرة إلى أنها تواصل استهلاك ذخائرها المتطورة بعيدة المدى ضد أهداف ذات أهمية عملياتية محدودة.

وأشارت الوزراة إلى أن وضع مثل هذه الأسلحة فى بيلاروسيا يمنح روسيا فرصة ضعيفة فيما يتعلق بضرب أهداف إضافية داخل أوكرانيا، مضيفة أنه من المرجح أن موسكو نفذت نشر الصورايخ بشكل أساسى لتبعث رسالة إلى الغرب وتصور بيلاروسيا على أنها متواطئة بشكل متزايد فى الحرب.

وأوضحت الوزارة أن الصور أظهرت أن طائرتين اعتراضيتين من طراز "ميج-31 كيه فوكس هاوند" كانتا متوقفتين بشكل شبه مؤكد فى مطار "ماتشوليشى" فى بيلاروسيا فى 17 أكتوبر الماضى.