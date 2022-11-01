عاجل- جوتيريش يشارك فى القمة العربية كضيف شرف

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، إن مشاورات الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين وكبار المسؤولين، وكذلك على مستوى وزراء الخارجية العرب خلال الأيام الماضية، كانت "ناجحة".

وأوضح لعمامرة، خلال مؤتمر الصحفى، مساء أمس الإثنين، عشية افتتاح أعمال القمة العربية، أن هذه الاجتماعات شهدت مشاورات معمقة أسفرت عن تعديل مشروع جدول الأعمال وإنجازه، لافتًا إلى أن هناك مرحلة لعرض المواقف والتى قد تكون متباينة، ومرحلة أخرى لتقريب وجهات النظر من خلال التفاوض والتشاور والقبول بالرأى الآخر، فضلا عن وجود مرحلة لتقديم نتيجة مبنية على التوافقات، ما عدا فيما يتعلق ببعض القضايا المصيرية مثل القضية الفلسطينية التى تحقق التوافق بالإجماع.