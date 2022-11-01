متخصص: الصين وأمريكا أكبر دولتين تلوثان العالم بـ40% من نسبة التلوث العالمى

الصين وأمريكا لا تتفقان
وأضاف الدكتور وحيد إمام، خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز"، أنه للأسف كان المفترض أن الدولتين توقعان على تعهدات مشتركة للحد من الانبعاثات الحرارية، إلا أنهما لم يتفقا ولم يوقعا أى إلتزام فى كيوتو أو باريس أو جلاسكو، ووصلنا إلى قمة شرم الشيخ "كوب 27"، وعلى الدولتين أن تقران بالتزاماتهما.
نسب تلوث البلدين
وأشار أستاذ علوم البيئة بجامعة عين شمس، إلى أن كل من الدولتين تتذرع بأن لديها السياسات الخاصة بها، لافتًا إلى أن الاستراتيجيات التى يضعونها ويعملون عليها فى بلدهم تعمل على التخفيض وهناك نسبة تخفيض لاحظناها بالفعل، فبعد أن وصلت نسبة التلوث فى الولايات المتحدة إلى 24% انخفضت إلى 11%، والصين كانت 84% وانخفضت الآن إلى 24%.
متى نصل الحياد الكربونى؟
وأوضح أن السؤال المطروح الآن هو متى ستصل هذه الدول إلى الحياد الكربونى؟ فى أى سنة؟ لافتًا إلى أن جو بايدن أعلن قبل يومين أنه سيحضر القمة، متسائلاً عمن سيكون الطرف الثانى ـ الصين ـ وهل سيكون بمستوى دبلوماسى يخول له توقيع الاتفاقات!
وأشار أستاذ علوم البيئة، إلى أن بايدن عرف بدعمه لقضايا البيئة، وتم انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة على هذا الأساس، علاوة على أنه مقبل على انتخابات التجديد النصفى، ما يدفعه لاتخاذ إجراءات جادة، وهو ما يمثل مكسبًا جيدًا للقمة، لأن بايدن لن يستطيع التملص هذه المرة من التوقيع على تعهدات إلزامية، وأنه لابد أن يدفع المسؤولون عن التلوث ثمن أفعالهم.
الصندوق الأخضر
وأكد الدكتور وحيد إمام، فى تصريحاته لـ"إكسترا نيوز"، على ضرورة أن تضع الدول الملوثة ـ خصوصا الصين والولايات المتحدة ـ مساهماتهما فى الصندوق الأخضر التابع للأمم المتحدة، وهى مبالغ تقدر بـ 100 مليار دولار، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر يقع على الدول الصناعية الكبرى الملوثة.
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