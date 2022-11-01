العالم اليوم - تراجع حاد في أرباح "تويوتا".. والشركة تخفض أهداف الإنتاج

انتم الان تتابعون خبر تراجع حاد في أرباح "تويوتا".. والشركة تخفض أهداف الإنتاج من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 01:23 مساءً - سجلت شركة تويوتا موتور اليابانية هبوطا أسوأ من المتوقع في الأرباح الفصلية بنسبة 25 بالمئة، وخفضت هدف إنتاجها السنوي، إذ تكافح الشركة ارتفاع تكاليف المواد، ونقصا مزمنا في أشباه الموصلات.

كما حذرت أكبر شركة صناعة سيارات في العالم من حيث المبيعات، الثلاثاء، من استمرار صعوبة التنبؤ بالمستقبل بعد أن سجلت رابع انخفاض فصلي على التوالي في أرباحها، مما يشير إلى قوة العوامل المعاكسة للنشاط التي تواجهها.

وقال كازوناري كوماكورا، مدير المشتريات بالمجموعة، إن الشركة قد تجاوزت المرحلة الأسوأ، ولكن "ليس هذا بالضرورة وضعا نحصل فيه على الإمدادات بالكامل. لا أعلم متى سينتهي نقص الرقائق"، حسب تعبيره.

وهبطت الأرباح التشغيلية للشركة في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر إلى 562.7 مليار ين (3.79 مليار دولار)، أقل بكثير من تقدير متوسط الأرباح البالغ 772.2 مليار ين (5.25 مليار دولار) في استطلاع أجرته شركة رفينيتيف وشارك فيه 12 محللا.

وأدت مبيعات تويوتا إلى أرباح 749.9 مليار ين (5.10 مليار دولار) قبل عام، وبلغت أرباح الشركة 578.6 مليار ين (3.93 مليار دولار) في الربع الأول.

وقال كاماكورا إن النقص العالمي في رقائق السيارات مستمر، إذ منح مصنعو الرقائق أولوية للإمدادات الموجهة للسلع الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، بينما أبطأت الكوارث الطبيعية وإغلاقات كوفيد-19 واضطرابات المصانع تعافي إمدادات رقائق السيارات.

وأردف أن إمدادات أشباه الموصلات من النوع القديم، التي تجذب القليل من الاستثمارات الرأسمالية في الوقت الحالي، ستظل شحيحة.