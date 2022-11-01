العالم اليوم - رحيل "أيقونة الطبخ" المصري.. الشيف أسامة

انتم الان تتابعون خبر رحيل "أيقونة الطبخ" المصري.. الشيف أسامة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 01:23 مساءً - توفي الشيف المصري الشهير أسامة السيد بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنت صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت الصفحة الرسمية للشيف خبر الوفاة، الثلاثاء، بعد غيابه عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة طويلة، الأمر الذي أثار العديد من التكهنات حول حالته الصحية.

ويعود آخر منشور لأسامة إلى سبتمبر الماضي، حيث قال فيه: "أحبائي رجائي أن تتذكروني في يوم، أنا في أمسّ الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدي الرحمن".

ويعد أسامة السيد أحد أشهر الطهاة في العالم العربي، كما أنه مستشار تغذية ومقدم برامج تلفزيونية عديدة، إلى جانب عمله كنائب رئيس جمعية "الشيفات المصريين".

وتقول تقارير إعلامية إن الشيف أسامة كان أول من قدم برنامج طبخ على الفضائيات العربية، وذلك في عام 1991 بعنوان "بالهنا والشفا".

وكان السيد يتميز بطلته البشوشة على الشاشة الصغيرة، وبشرحه البسيط لمقادير وطريقة تحضير الوجبات، الأمر الذي جذب الكثيرات من الناس لمتابعته وتطبيق وصفاته.