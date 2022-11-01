بوتين: مستعدون لمواصلة تطوير التفاعل مع جامعة الدول العربية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، استعداد بلاده لمواصلة تطوير التفاعل مع جامعة الدول العربية وجميع أعضائها بكل وسيلة ممكنة، بما فى ذلك بهدف تعزيز الأمن على الصعيدين الإقليمى والعالمى.





جاء ذلك فى برقية أرسل بها الرئيس الروسى إلى المشاركين فى القمة العربية بالجزائر.

وقال بوتين -فى برقيته التى نُشرت على موقع الكرملين الرسمى، اليوم الثلاثاء- "إن المشاكل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يجب أن تحل على أساس قانونى دولى مع احترام سيادة دول".

وأضاف: "ننطلق من حقيقة أن المشاكل العسكرية والسياسية فى الشرق الأوسط وفى شمال إفريقيا، بما فى ذلك الأزمتان السورية والليبية والنزاعات اليمنية والفلسطينية - الإسرائيلية، يجب حلها على أساس قانونى دولى معترف به بشكل عام مع الاحترام الصارم لسيادة الدول وسلامة أراضيها".

وشدد الرئيس الروسى -فى برقيته للقمة العربية- على أن التغيرات السياسية والاقتصادية تحدث فى العالم، وأن عملية تشكيل نظام متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية تكتسب زخمًا، مشيرًا إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى يبلغ عدد سكانها ما يقرب من نصف مليار نسمة تلعب دورًا مهمًا فى هذه العملية.

وتابع: "لا شك أن مهام تحسين الوضع الدولى ومواجهة التهديدات والتحديات فى عصرنا تتطلب تنسيقًا جماعيًا"، معربًا عن ثقته فى أن بناء شراكات بين روسيا والدول العربية يصب فى المصلحة المشتركة ويتماشى مع ضمان السلام والاستقرار على كوكب الأرض.