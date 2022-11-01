السلطات الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة حول اقتحام منزل بيلوسى

جدة - نرمين السيد - اتهمت السلطات الفيدرالية الأمريكية، "ديفيد ديباب" بمحاولة اختطاف رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى بعد اقتحامه منزلها، الأسبوع الماضى، وقيامه بالاعتداء على زوجها بمطرقة.





وكشف مكتب التحقيقات ـ أن مقتحم منزل بيلوسى أفاد بعد اعتقاله بأنه يعد رئيسة مجلس النواب مسؤولة عن الأكاذيب التى يروجها حزبها الديمقراطى، وأنه كان ينوى أخذ بيلوسى رهينة والتحدث إليها. يذكر أن مقتحم منزل بيلوسى اعتدى على زوجها بمطرقة ما أدى إلى كسر جمجمته وإصابات بالغة فى ذراعه اليمنى، وأثار الاعتداء غضبا واستنكارا واسعا فى الأوساط السياسية الأمريكية من جمهوريين وديمقراطيين.

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