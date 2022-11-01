عاجل- الأمم المتحدة: 3 سفن غادرت موانئ أوكرانيا رغم تعليق روسيا للاتفاق

وأكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، أن بلاده لم تنه مشاركتها فى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، موضحًا أن روسيا علقت العمل به.
كما أشار الرئيس الروسى إلى أن أوكرانيا تهدد السفن الروسية والمدنية فى البحر الأسود.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، أعلن فى وقت سابق أمس الاثنين، أن بلاده لن تسمح بمرور السفن عبر البحر الأسود دون أن يتم تفتيشها، مشددًا على أن موسكو ستتخذ إجراءاتها الخاصة لمراقبة السفن التى سمح مركز التنسيق بإخراجها دون موافقة موسكو.
وقال نيبينزيا: "ننطلق من حقيقة أن مبادرة البحر الأسود، كما أكدت الأمم المتحدة فى 22 يوليو، لا ينبغى تنفيذها بدوننا، والقرارات والإجراءات المتخذة دون مشاركتنا لا تلزمنا بشىء".
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