عاجل- الأمم المتحدة: 3 سفن غادرت موانئ أوكرانيا رغم تعليق روسيا للاتفاق

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن 3 سفن غادرت موانئ أوكرانيا، رغم تعليق روسيا مشاركتها فى اتفاق تصدير الحبوب، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، أن بلاده لم تنه مشاركتها فى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، موضحًا أن روسيا علقت العمل به.

كما أشار الرئيس الروسى إلى أن أوكرانيا تهدد السفن الروسية والمدنية فى البحر الأسود.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، أعلن فى وقت سابق أمس الاثنين، أن بلاده لن تسمح بمرور السفن عبر البحر الأسود دون أن يتم تفتيشها، مشددًا على أن موسكو ستتخذ إجراءاتها الخاصة لمراقبة السفن التى سمح مركز التنسيق بإخراجها دون موافقة موسكو.

وقال نيبينزيا: "ننطلق من حقيقة أن مبادرة البحر الأسود، كما أكدت الأمم المتحدة فى 22 يوليو، لا ينبغى تنفيذها بدوننا، والقرارات والإجراءات المتخذة دون مشاركتنا لا تلزمنا بشىء".