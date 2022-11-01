المستشار الألمانى يبحث مع زيلينسكى هاتفيا الوضع العسكرى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - بحث المستشار الألمانى أولاف شولتس، مع الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى، هاتفيا، الوضع العسكرى والسياسى والإنسانى فى أوكرانيا بالإضافة إلى مناقشة خيارات لتقديم المزيد من الدعم، بما فى ذلك إعادة الإعمار.





وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية ستيفن هيبيستريت، إن المستشار الألمانى أكد خلال الاتصال، أن بلاده لن تتوقف عن تقديم دعم سياسى ومالى وإنسانى ملموس لأوكرانيا، والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، بما فى ذلك إمدادات الأسلحة. وأدان المستشار الألمانى استمرار القصف المستهدف للبنية التحتية المدنية فى أوكرانيا من قبل القوات المسلحة الروسية.. مؤكدا رفضه بشدة الاتهامات التى وجهتها روسيا بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام ما يسمى بـ "القنبلة القذرة". ودعا المستشار الألمانى والرئيس الأوكرانى إلى عدم تعريض تنفيذ اتفاق الحبوب وتمديده تحت رعاية الأمم المتحدة للخطر من أجل عدم زيادة العبء على الوضع الغذائى العالمي، كما اتفقا على مواصلة التبادل الوثيق والبناء بينهما والبقاء على اتصال وثيق.

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