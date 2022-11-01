زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب باكستان

وذكر مركز علوم الزلازل الباكستانى فى بيان أنه تم رصد هذا الزلزال على عمق 120 كيلومترا عند خط عرض 36.17 درجة شمالا، وعند خط طول 71.68 درجة شرقا.
ولكن لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء هذا الزلزال.
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