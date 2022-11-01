زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب باكستان

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الوطنى الباكستانى لعلوم الزلازل اليوم الثلاثاء، أن المنطقة الواقعة شمال غربى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، تعرضت لزلزال بلغت شدته 4.8 درجة بمقياس ريختر.





وذكر مركز علوم الزلازل الباكستانى فى بيان أنه تم رصد هذا الزلزال على عمق 120 كيلومترا عند خط عرض 36.17 درجة شمالا، وعند خط طول 71.68 درجة شرقا.

ولكن لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء هذا الزلزال.