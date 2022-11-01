المركزى الأسترالى يرفع الفائدة لأعلى مستوى فى 9 سنوات

وحسب موقع "سكاى نيوز"، أفاد حاكم المركزى الأسترالى، فيليب لوى بعد اجتماع مجلس الإدارة، الشهرى الثلاثاء، أن رفع سعر الفائدة ضرورى لمواجهة أرقام التضخم المرتفعة للغاية.
وقال لوى "مجلس الإدارة ملتزم بعمل ما هو ضرورى لضمان عودة التضخم فى أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة".
وتوقع المركزى الأسترالى أن يشهد معدل التضخم مزيدا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، على أن يصل إلى ذروته عند 8 % بحلول نهاية العام، ثم يتباطأ التضخم بعد ذلك خلال العام المقبل، ليسجل فى المتوسط نحو 4.75 % فى عام 2023، وأعلى قليلا من 3 %عام 2024.
كما قام الاحتياطى الأسترالى بتخفيض توقعاته للنمو إلى 3 % هذا العام و1.5 % لعامى 2023 و2024.
وتوقع استمرار قوة سوق العمل، حيث كان التراجع الأخير بالتوظيف يعود إلى ملء أغلب الوظائف الشاغرة، حيث ظل معدل البطالة ثابتا عند أدنى مستوياته فى نحو 50 عاما عند 3.5 %.
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