وذكرت الهيئة -فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء- أن القوات الروسية قصفت أكثر من 50 مستوطنة، بما فى ذلك سوليدار وفوليدار وياكوفليفكا وفيسيل فى منطقة دونيتسك، مضيفة أن طائرات قوات الدفاع الأوكرانية قصفت مواقع روسية 14 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم قصف مناطق تمركز الأسلحة والمعدات العسكرية ومعاقل ومواقع أنظمة الدفاع الجوى الروسية.
وأضافت أن عدد قتلى الجنود الروس ارتفع إلى 72 ألفا و470 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير الماضي، من بينهم 650 قتلوا أمس الاثنين فقط.
كما خسرت روسيا أيضا 2698 دبابة و5 آلاف و501 مركبة مدرعة و1730 من النظم المدفعية و383 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و276 طائرة و257 مروحية و16 سفينة حربية فضلا عن 154 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و148 من المركبات وخزانات وقود.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: روسيا أطلقت 60 صاروخا وشنت 15 ضربة جوية خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.