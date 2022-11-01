أوكرانيا: روسيا أطلقت 60 صاروخا وشنت 15 ضربة جوية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الروسية أطلقت 60 صاروخا وشنت 15 ضربة جوية واستخدمت عدة قاذفات صواريخ أكثر من 45 مرة خلال الساعات الـ 24 الماضية.





وذكرت الهيئة -فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء- أن القوات الروسية قصفت أكثر من 50 مستوطنة، بما فى ذلك سوليدار وفوليدار وياكوفليفكا وفيسيل فى منطقة دونيتسك، مضيفة أن طائرات قوات الدفاع الأوكرانية قصفت مواقع روسية 14 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم قصف مناطق تمركز الأسلحة والمعدات العسكرية ومعاقل ومواقع أنظمة الدفاع الجوى الروسية.

وأضافت أن عدد قتلى الجنود الروس ارتفع إلى 72 ألفا و470 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير الماضي، من بينهم 650 قتلوا أمس الاثنين فقط.

كما خسرت روسيا أيضا 2698 دبابة و5 آلاف و501 مركبة مدرعة و1730 من النظم المدفعية و383 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و276 طائرة و257 مروحية و16 سفينة حربية فضلا عن 154 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و148 من المركبات وخزانات وقود.