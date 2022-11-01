العالم اليوم - لاغارد: سنواصل رفع معدلات الفائدة رغم مخاطر الركود

انتم الان تتابعون خبر لاغارد: سنواصل رفع معدلات الفائدة رغم مخاطر الركود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 11:22 صباحاً - قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إنه يتعين على البنك مواصلة رفع معدلات الفائدة لمكافحة التضخم، حتى لو زادت احتمالات حدوث ركود في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو.

وقالت لاغارد في مقابلة مع موقع دلفي الإخباري من لاتفيا، نشرتها رويترز، الثلاثاء، إن مهمة المركزي الأوروبي هي استقرار الأسعار، ويجب تحقيق ذلك باستخدام كافة الأدوات المتاحة، "ونحن عازمون على القيام بكل ما هو ضروري لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2 بالمئة".

ورفع المركزي معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على مدار اجتماعاته الثلاثة الأخيرة.

وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال إقدام البنك على سلسلة من التحركات الأخرى يمكن أن تقود لرفع الفائدة على الإيداع وهي حاليا 1.5 بالمئة لما يقرب من 3 بالمئة في 2023.

وقالت لاغارد "إن الهدف واضح، ولم نصل له بعد"، دون أن تحدد الحد الذي يمكن أن يتوقف عنده رفع معدلات الفائدة.

وأضافت: "سيكون لدينا المزيد من الزيادات في الفائدة بالمستقبل".

وارتفع معدل التضخم إلى 10.7 بالمئة في أكتوبر، ومن المتوقع أن يظل فوق مستهدف المركزي الأوروبي حتى 2024، مما يزيد من احتمالات أن تبدأ الشركات والأسر في تعديل إنفاقها مع فقدانها الثقة في رغبة المركزي على احتواء التضخم.

وأوضحت لاغارد: "كلما طالت فترة بقاء التضخم عند هذه المستويات المرتفعة، كلما زادت التداعيات في جميع قطاعات الاقتصاد".