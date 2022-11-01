بوتين يوجه رسالة إلى المشاركين بالقمة العربية في الجزائر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 10:29 صباحاً - رحب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمشاركين في القمة العربية، مؤكداً على أن المشاكل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجب أن تحل على أساس قانوني دولي مع احترام سيادة دول.

وجاء ذلك خلال برقية تهنئة للمشاركين في الدورة الـ 31 للقمة العربية، والتي نشرها موقع الكرملين.

كما جاء في البرقية أن “روسيا مستعدة لمواصلة تطوير التفاعل مع جامعة الدول العربية وجميع أعضائها بكل وسيلة ممكنة، بما في ذلك بهدف تعزيز الأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي”.

وأضاف الرئيس الروسي: “ننطلق من حقيقة أن المشاكل العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا، بما في ذلك الأزمتان السورية والليبية يجب حلها بالإضافة إلى النزاعات اليمنية والفلسطينية الإسرائيلية على أساس قانوني دولي معترف به بشكل عام، مع الاحترام الصارم لسيادة الدول وسلامة أراضيها”.

وشدد بوتين على أن التغيرات السياسية والاقتصادية تحدث في العالم وأن عملية تشكيل نظام متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية تكتسب زخما، مشيرا إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من نصف مليار نسمة تلعب دورًا مهما في هذه العملية ولا شك أن مهام تحسين الوضع الدولي ومواجهة التهديدات والتحديات في عصرنا تتطلب تنسيقًا جماعيا.

كما أعرب بوتين عن ثقته في أن بناء شراكات بين روسيا والدول العربية يصب في المصلحة المشتركة ويتماشى مع ضمان السلام والاستقرار على كوكب الأرض.