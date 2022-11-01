وصول رئيس الوزراء الأرميني إلى طهران

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 10:29 صباحاً - وصل رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة تأتي بدعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن باشينيان وصل إلى طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي.

وسينظم استقبال رسمي لباشينيان من قبل الرئيس إبراهيم رئيسي في المجمع الثقافي التاريخي لسعد آباد، وبعد المحادثات بين رئيسي البلدين، سيتم عقد اجتماع مشترك لوفود رفيعة المستوى وسيتم التوقيع على وثائق التعاون بين سلطات طهران ويريفان.