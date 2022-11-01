رئيس الوزراء الباكستاني يزور الصين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 10:29 صباحاً - يبدأ رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى الصين لبحث تعميق العلاقات الاستراتيجية وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي شريف بالرئيس الصيني، شي جين بينغ، عقب اختتام المؤتمر الوطني الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني في بكين.

وأعرب شريف عن رغبته في محاكاة النموذج الصيني للتنمية الاقتصادية، وتعد هذه الزيارة الخارجية هى الأولى لرئيس الوزراء الباكستاني منذ توليه منصبه في إبريل الماضي.

وأفاد مراسلنا من إسلام أباد بأن الزيارة تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية مع الحليف الأكبر لباكستان، حيث أعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تؤدي الزيارة إلى مزيد من ترسيخ العلاقات الاستراتيجية وتعزيز الأعمال والتجارة مع الصين، ووجه الشكر لبكين على المساندة التي قدمتها لباكستان خلال أزمة الفيضانات.

وكان شريف قد دعا رجال الأعمال الصينيين للاستثمار في بلاده والاستفادة من الحدود المشتركة لإنشاء شركات ومصانع صينية داخل باكستان.

ويرى المراقبون أن من بين أهم الملفات خلال تلك الزيارة هو “ممر التجارة الصيني الباكستاني” وهو المشروع الأكبر للصين خارج أراضيها.

وأشار شريف إلى أن شبكة الطرق التي أقيمت في إطار الممر الاقتصادي في جميع أنحاء باكستان قد اختصرت وقت السفر وأصبح بإمكان المواطنين الآن الوصول بسهولة من مكان إلى آخر، لافتا إلى أنه سيناقش أيضا توسيع دور الممر الاقتصادي في إطار مبادرة الحزام والطريق.