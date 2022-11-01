تونس تستقبل رابع سفينة محملة بالمواد الغذائية اليوم

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أنه من المقرر أن تصل رابع سفينة تحمل 30 ألف طن من الذرة إلى تونس اليوم، بعد وصول ثلاث سفن من أصل تسع سفن من أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك عبر مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب.





وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإنه من المتوقع أن يغطى الإمداد من هذه الشحنات ثلث احتياجات الاستيراد الشهرية من القمح والذرة إلى تونس، وللتخفيف من حدة هذا الوضع، سيقوم برنامج الأغذية العالمى بتوزيع نحو 600 طن من الغذاء على 7500 أسرة فى المناطق الريفية ابتداء من الأيام القليلة المقبلة. بدورها، ستوسع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" برنامج التحويلات النقدية الشهرية للعائلات التى لديها أطفال محتاجين، لمدة تصل إلى 18 شهرا.

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