البنتاجون: القوات الأوكرانية نجحت فى تحرير قرى جديدة بـ خاركيف

جدة - نرمين السيد - وأضاف المسؤول ـ أن الولايات المتحدة على علم بتقارير حول تعرض البحرية الروسية لهجمات فى سيفاستوبول، مشيرا إلى عدم وجود تقييم لدى البنتاجون عن حجم الأضرار.

وكانت السلطات فى شبه جزيرة القرم قد أعلنت يوم السبت الماضى، أن القرم تعرض لأكبر هجوم بالمسيرات المفخخة منذ بدء الصراع الروسى ـ الأوكرانى فى فبراير الماضى، إلا أن القوات الروسية تمكنت من إسقاط كل المسيرات التى هاجمت ميناء سيفاستوبول على مدى ساعات متتالية.