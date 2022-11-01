العالم اليوم - العراق.. ضبط شبكة لتهريب المشتقات النفطية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 10:22 صباحاً - نفذت قوة من جهاز الأمن الوطني بالعراق في شمال البصرة، الثلاثاء، واحدة من أكبر عمليات إلقاء القبض على شبكة لتهريب المشتقات النفطية.

وذكرت مصادر أمنية أن عملية إلقاء القبض طالت ضابطا رفيعا وعدد من المنتسبين في وزارة الداخلية العراقية يعملون في منشآت أمن الطاقة. وبينت المصادر أن كشف هذه الشبكة جاء على خلفية اعترافات أدلى بها مهربون تم إلقاء القبض عليهم في وقت سابق. ويعد ملف تهريب المشتقات النفطية واحدا من أبرز التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

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