أمريكا: روسيا تستخدم الغذاء كسلاح ضد المجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - وقال ديلورينتس ـ إن الإجراءات الروسية تؤثر بشكل مباشر على البلدان متوسطة الدخل والفقيرة من خلال رفع أسعار الغذاء العالمى وتفاقم الأزمات الإنسانية الخطيرة.
وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، قد دعت الأحد الماضى روسيا إلى احترام التزاماتها بموجب مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب ومواصلة المشاركة فيها.
يذكر أن روسيا أعلنت تعليق مشاركتها فى اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الذى رعته الأمم المتحدة، وذلك بعد استهداف الأسطول الروسى فى البحر الأوسط بشبه جزيرة القرم.
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