اليابان تطالب مواطنيها بتوفير الكهرباء لتجنب حدوث أزمة

جدة - نرمين السيد - طلبت الحكومة اليابانية رسميًا اليوم الثلاثاء، من الأسر والشركات فى جميع أنحاء بلادها توفير الكهرباء هذا الشتاء بعد طلب مماثل فى الصيف وسط مخاوف بشأن أزمة الطاقة المستمرة.





وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشى نيشيمورا -للصحفيين، نقلا عن وكالة أنباء "كيودو" اليابانية- "فى إطار الإجراءات لضمان إمدادات مستقرة وثابتة، قررنا استئناف تشغيل محطات الكهرباء خارج الخط وشراء وقود إضافى"، موضحا أنه خلال فترة توفير الطاقة، سيُطلب من الأشخاص ارتداء المزيد من الملابس فى الداخل، وضبط مكيفات الهواء على درجات حرارة منخفضة وإطفاء الأنوار عند عدم الحاجة إليها.

وتعتزم الحكومة منح نقاط للأسر التى خفضت الاستهلاك الشهرى للكهرباء بنسبة 3% أو أكثر مقارنة بالعام السابق، بالتنسيق مع أنظمة نقاط المكافأة فى المرافق.

ومن جانبها، ذكرت وزارة الاقتصاد أيضًا أنها تعتزم تسريع الجهود لإعادة تشغيل المفاعلات النووية التى تفى بمعايير الأمان الصارمة، والتى تم تنفيذها بعد الكارثة النووية عام 2011 التى نجمت عن زلزال وتسونامى هائل فى شمال شرق اليابان، كطريقة أخرى لضمان استقرار إمدادات الطاقة.

وتابعت أن طلب توفير الكهرباء لفصل الشتاء سيبدأ من الأول من ديسمبر المقبل حتى نهاية مارس حيث لا يزال توريد الغاز الطبيعى المسال المستخدم لتزويد محطات الطاقة الحرارية غير ثابت بسبب اضطرابات السوق الناجمة عن التدخل الروسى فى أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تؤمن اليابان معدل قدرة إمداد طاقة احتياطى بنسبة 3%، وهو الحد الأدنى المطلوب لتوفير إمدادات مستقرة لموسم الشتاء، لكن الحكومة تريد التأكد من أنه ستكون هناك طاقة كافية لتدفئة المنازل وصيانة الأعمال حتى فى حالة حدوث كوارث طبيعية أو خلل فى محطات الطاقة.