الصين توجه اتهاما إلى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان نشره موقع "الخارجية الصينية"، قال المتحدث باسم الوزارة، تشاو لى جيان، تعليقًا على توجه الولايات المتحدة لنشر ما يصل إلى ست قاذفات نووية من طراز B-52 فى قاعدة جوية فى شمال أستراليا، قائلًا: "يجب أن يسهم التعاون الدفاعى والأمنى ​​لجميع الدول فى السلام والاستقرار الإقليميين ويجب ألا يستهدف ذلك أى طرف ثالث أو يقوض مصالحهم".

وأضاف: "مثل هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة وأستراليا تصعد التوترات الإقليمية، وتقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين، وقد تؤدى إلى سباق تسلح فى المنطقة".

وتابع تشاو لى جيان: "تحث الصين الأطراف المعنية على التخلى عن عقلية المحصل الصفرى القديمة للحرب الباردة والعقلية الجيوسياسية الضيقة، والقيام بالمزيد من الأشياء التى تفيد السلام والاستقرار الإقليميين والثقة المتبادلة بين جميع الأطراف".