جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان نشره موقع "الخارجية الصينية"، قال المتحدث باسم الوزارة، تشاو لى جيان، تعليقًا على توجه الولايات المتحدة لنشر ما يصل إلى ست قاذفات نووية من طراز B-52 فى قاعدة جوية فى شمال أستراليا، قائلًا: "يجب أن يسهم التعاون الدفاعى والأمنى لجميع الدول فى السلام والاستقرار الإقليميين ويجب ألا يستهدف ذلك أى طرف ثالث أو يقوض مصالحهم".
وأضاف: "مثل هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة وأستراليا تصعد التوترات الإقليمية، وتقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين، وقد تؤدى إلى سباق تسلح فى المنطقة".
وتابع تشاو لى جيان: "تحث الصين الأطراف المعنية على التخلى عن عقلية المحصل الصفرى القديمة للحرب الباردة والعقلية الجيوسياسية الضيقة، والقيام بالمزيد من الأشياء التى تفيد السلام والاستقرار الإقليميين والثقة المتبادلة بين جميع الأطراف".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين توجه اتهاما إلى الولايات المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.