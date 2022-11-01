جدة - نرمين السيد - وقال نائب رئيس لجنة مراقبة التسلح التابعة للوزارة كونستانين فورونتسوف- "إن مبادئ السلامة الكيميائية والبيولوجية التى مضى عليها 30 عاما لم تعد تلائم المستجدات الدولية الحالية". وطالب فورونتسوف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بإجراء استبيان لآراء ومقترحات الدول الأعضاء بشأن هذه المشكلة، والعمل على حلها.. مشددا على ضرورة تقديم تلك المقترحات فى صيغة تقرير ضمن جدول أعمال الجلسة الـ 87 للجمعية العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطلب عاجل لـ روسيا من الأمم المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.