الرئيس الروسي: أوكرانيا تستخدم ممر الحبوب لشن هجمات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 08:30 صباحاً - دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا إلى "ضمان سلامة السفن التي تعبر ممر تصدير الحبوب"، متهما إياها بأنها تشكل "تهديدا" بعد هجوم استهدف الأسطول الروسي في القرم، السبت.

وأعلنت موسكو أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود تشاوش أوغلو، تباحثا في الأمر خلال محادثة هاتفية، الإثنين.

وأشار بيان للخارجية الروسية إلى أن "لافروف شدد على وجوب أن تضمن أوكرانيا أنها لن تستخدم الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية المخصصة لتصدير المنتجات الزراعية، لتنفيذ عمليات عسكرية ضد روسيا".

وتابع: "في هذه الظروف فقط يمكن البحث في استئناف الحركة في الممر الآمن".

كذلك تباحث وزيرا الدفاع الروسي سيرجي شويجو والتركي خلوصي آكار في الأمر ذاته، الإثنين.