العالم اليوم - 145 مليار دولار إيرادات أرامكو السعودية في 3 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 145 مليار دولار إيرادات أرامكو السعودية في 3 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 08:23 صباحاً - أعلنت شركة النفط السعودية "أرامكو" الثلاثاء إن صافي ربحها في الربع الثالث ارتفع 39 بالمئة بفضل زيادة أسعار النفط الخام والكميات المباعة، ليتجاوز بذلك توقعات المحللين.

وأضافت أرامكو في بيان أن صافي دخل الشركة ارتفع إلى 42.4 مليار دولار في الربع المنتهي في 30 سبتمبر، من 30.4 مليار دولار قبل عام.

ويزيد ذلك بقليل على متوسط صافي الربح المتوقع من 16 محللا والبالغ 41.7 مليار دولار.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة ارتفاع الإيرادات بـ 51 بالمئة إلى 145 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، بالمقارنة مع 95.6 مليار دولار كانت قد سجلتها خلال الفترة المماثلة قبل عام.

وزادت التدفقات النقدية الحرة للشركة إلى 45 مليار دولار من 28.7 مليار دولار قبل عام.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو، أمين الناصر، في البيان "تعزز أرباح أرامكو السعودية القوية والتدفقات النقدية الحرة القياسية في الربع الثالث قدرتنا المؤكدة على تحقيق قيمة كبيرة من خلال إنتاجنا منخفض التكلفة في قطاع التنقيب والإنتاج، والذي يعد من بين الأقل في كثافة الانبعاثات الكربونية، وفي تكامله الاستراتيجي مع قطاع التكرير والمعالجة والتسويق".

وقال الناصر "مع تأثر أسعار النفط الخام العالمية خلال هذه الفترة بسبب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإن وجهة نظرنا على المدى الطويل هي أن الطلب على النفط الخام سيستمر في النمو لما تبقى من العقد الجاري نظرا لحاجة العالم إلى طاقة أكثر موثوقية وبأسعار معقولة".

وأعلنت أرامكو السعودیة عن توزیع أرباح نقدیة على المساهمين بقیمة 70.33 ملیار ﷼ سعودي (18.76 ملیار دولار) عن الربع الثالث من عام 2022، بواقع 0.3198 ﷼ للسهم.

وبحسب البيان، فقد ارتفع صافي ربح أرامكو السعودية خلال فترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بنسبة 68 بالمئة إلى 130 مليار دولار، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 67 بالمئة إلى 418.6 مليار دولار.

وتنضم أرامكو إلى شركات النفط الكبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون والتي أعلنت عن نتائج أعمال قوية أو قياسية في الأسابيع الأخيرة، مستفيدة من صعود أسعار الخام والغاز الطبيعي مما غذى التضخم في أنحاء العالم وأدى إلى دعوات جديدة لفرض المزيد من الضرائب على القطاع.